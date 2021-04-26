水利局在沅林建設位於大里德芳南路的建築工地內，裝設一台淨水設備，供民眾取用，不過仍待環保局水質檢驗合格後，才會開放。（黃國峰攝）

水利局在沅林建設位於大里德芳南路的建築工地內，裝設一台淨水設備，供民眾取用，不過仍待環保局水質檢驗合格後，才會開放。（黃國峰攝）

停水沒水可用怎辦？來去工地取水，中市議員李天生、國光里長魏益川及沅林建設公司共同向市府水利局爭取，在沅林建設在大里德芳南路的工地裝設淨水設備，就待環保局水質檢驗合格後，就可開放民眾取水，預計日供15噸水。

李天生表示，中部地區停5休2分區供水，民眾用水相當不便，得知沅林建設在大里興建24層大樓，地下水豐沛，里長魏益川提出需求後，立即向水利局爭取裝設一套淨水設備，剛好可在枯水期間，免費供應給大家使用，協助大家渡過缺水危機。

國光里長魏益川表示，在得知水利局緊急採購10部Qwater小型移動式淨水設備後，立刻請李天生議員幫忙爭取在沅林建設工地裝設了1部，目前環保局正在對抽取出來的水質檢驗後，將對外開放，提供大里地區乾淨的民生用水，也歡迎霧峰地區民眾來取用。

沅林建設指出，已在建築工地分別裝設淨水、大型儲水桶及取水口等設備，經環保局檢測後，若水質合格就會開放民眾取水，沅林建設願意支付擔全額設備運轉電費，善盡企業社會責任。

中市府水利局表示，在考量水質、水量穩定、腹地大小及取水動線等條件後，同意在沅林建設工地內設置小型移動式淨水設備，取水口設置於德芳南路人行道，將在環保局完成水質檢驗後對外開放用；此外，水利局預計於 4 月底前設置完成成10 部小型移動式淨水設備，屆時每日將可提供 150 噸民生用水供民眾取用，但飲用前請先煮沸，不要直接生飲，同時也呼籲民眾節約用水。

(中時 )