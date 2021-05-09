有「理財教母」之稱、國內知名財經專家林奇芬，日前接受媒體採訪，提及自己48歲就退休的秘訣，在於已妥妥備好人生的「4個財富力」，才能毅然決然的在這個令人稱羨的年紀隨心所欲地做自己喜歡做的事情，像是寫稿、演講、運動、學插花、旅遊……等，自在地活出自己的本性，活脫脫就是他人眼中的「人生勝利組」！你是否也好奇何為「4個財富力」？以下跟著小花平台一起來看看她的秘訣。

48歲就退休的秘訣：「4個財富力」

從林奇芬投資理財觀點來看，不論是退休前或是退休後，每個人都應該備好人生的「4個財富力」：

第1個財富力、厚植個人專業能力

林奇芬認為，在職場上，個人專業能力表現得愈好，除了可以創造更好的職位並帶來更多的收入外，更重要的是，與其伴隨而來的還有自我實現與成長的滿足感與成就感；她以自己為例，將個人專業能力延伸到退休後「依然在線」，現在她是自由專欄作家、講師，也是雜誌顧問，48歲退休後仍持續創造自我價值與收入。

第2個財富力、強化財富管理能力

「財富管理可說是每個人必學的能力，年輕人最大的資產是年輕，一定要趁年輕時把握時間好好學習、不斷累積個人經驗，不僅可以為自己額外增加一份收入、提高生活品質，還有能力提早退休。」林奇芬提醒，在今天高齡化和低利率的大環境下，一般上班族要能強化個人財富管理能力，才能迎向安穩的退休生活。

(中時新聞網)