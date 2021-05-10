進入新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布最幸運的5個生肖，分別是虎、兔、龍、馬、蛇，這些生肖在這周的財運、事業運、桃花運都有很大的提昇，甚至擁有很旺的偏財運，打牌贏錢、大發橫財。

▍1.屬虎人

屬虎人周一、周五三合，周六六合，只要積極行動就會有財富到來，無論是上班的領薪族，或是開門做生意的商人都能有滿意的收穫，財神關照、金錢順利進荷包。特別是周二、周五有望大發一筆。

▍2.屬兔人

屬兔人周二、周六三合，周五六合，貴人助力，事業運上升，不管多困難的事因有貴人相助都能辦成。在職場打拚者獎金拿不停，創業者事業發展順遂。屬兔人在周三可得到他人的表揚，和身邊人相處友好，度過愉快的一周。

▍3.屬龍人

屬龍人周三、周日三合，周四六合，可說是好事多多，會覺得非常順心，天隨人願，想什麼來什麼。人緣非常好，不管靠體力勞動還是腦力激盪都會遇貴人幫忙，有所收穫。工作容易做出成果，得到獎金，待遇提升。

▍4.屬馬人

屬馬人周二六合，周五三合，事業上有貴人出現，為你排憂解難，並且會收到升職加薪的好消息，可說是好事成雙對。周四有紅鸞桃花入命，有機會偶遇夢中情人，事業、愛情都有好事降臨，人人都羨慕你。

▍5.屬蛇人

屬蛇人周三六合，周四三合，這幾天都是發財的好時機，財運非常棒，特別有利於創業期或是有投資理財習慣的屬蛇人。周三、周四偏財登場，會有意外驚喜，可能是親人給的紅包，也可能是打牌贏錢，橫財大發。

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(中時新聞網)