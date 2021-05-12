隨著疫情自昨（11日）起開始有著本土爆發及感染源不明的狀況，而百貨業者也紛紛趕快反應起來，京站今（12日）就率先實施實聯制的防疫措施，開館起就開始了實行需要先掃QRCode，填妥姓名、電話的個人資料才能入館，而京站表示目前顧客都很配合，未有其他問題，而館內因仍是以上班族為主，人潮未見特別減少。

至於Global Mall亦表示，北部五店包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8及林口A9將於主要出入口實施實聯制，預計最快本周開始實施，以保障顧客健康安全，至於南部兩店仍在評估中，而本周全台七店館內及專櫃員工將配戴健康管理胸牌，記載體溫，從原本1天2次，改為每天、每3小時都量1次體溫。另外遠東百貨亦表示，現在已在準備參與實聯制的防疫政策，但因為實聯制有關顧客的個資問題，因此一切將會依照指揮中心的指示，從而落實執行。

(中時 )