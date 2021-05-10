華航、諾富特群聚感染持續擴大，8日確診的華航飛行教官（案1183）及妻子（案1184），今再爆新足跡，案1184除5月4日上午去過北巿內湖區成功路上的富邦銀行外，今天再新增4日當天下午3至4時，還去過內湖區星雲街的全聯福利中心採買。

華航教官夫妻於前天確診後，足跡不斷增加，原本案1184只有內湖富邦銀行一處足跡，今再增加星雲街的全聯福利中心。

指揮中心今再新增華航教官妻子足跡，曾到過內湖區全聯福利中心。（圖／指揮中心提供）

對此，全聯表示，內湖星雲門市昨日已進行全面消毒，目前已恢復正常營業，為提高防疫規格，門市另增設紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施，也派護理師針對門市人員進行衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

至於案1184的先生案1183經疫調發現，5月1日中午12點至12點30分在桃園市中壢區永平街上的Pilot in Café、下午1點至1點30分到華泰名品城購物，以及桃園市蘆竹區桃園街上的胡同彭家老鋪新疆拉麵，昨足跡曝光後，相關店家人潮立即銳減，其中Pilot in Café還被拍到店裡空無一人的畫面。

(中時新聞網)