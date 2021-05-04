明日（5日）節氣正式進入立夏，國際天星風水命理專家邱彥龍分析，生肖馬、雞、龍、牛的人會在5/5～5/21期間走金旺運，想要累積財富或做長期理財規劃的話，一定要把握今年立夏時節，別浪費難得的好運。

邱彥龍老師表示，明日（5日）下午2點47分進入立夏，月令轉換癸巳，癸水為老陰星，大環境會受到病毒、陰邪、口舌是非、負能量、情緒起伏震盪影響，但無須太過恐慌，只要自我防護，心念保持光明，在面對負能量時，儘量保持三不「不聽、不說、不看」，運氣自然會變好。

▍Top4 ： 馬

屬馬的朋友在這段期間行動力強，會受到眾人矚目，若是遇到委屈，建議不要放在心上，只要放寬心胸並謹言慎行，就能夠要財得財，要感情有感情。保持心情愉快，就會有許多意外的驚喜找上門，要注意勿碰酒色財氣，方能避災。

▍Top3 ：雞

屬雞的朋友從年初的迷惘到立夏，思路已經慢慢變得清晰，不僅逐漸找到自己的方向及定位，長時間醞釀的大財運更即將到來，雖然比較慢，但是可以有不錯的收穫，只要積極行動，就能開啟財運。在感情上，有機會遇到心儀的對象，容易被有智慧與個性沉穩的對象吸引，但切記身邊會出現具攻擊性的小人，記得小心應對。

▍Top2 ： 龍

屬龍的朋友要多多誇獎與關心周邊的人，會帶來好人緣與財運，還會有新的客人上門帶來財富，建議做事不要著急，雖然在事業工作上，會遇到被人找麻煩、被冤枉的情形，但無須多慮，因為在立夏時節會有神明眷顧；單身男、女容易跟有緣人不期而遇，可以趁此時告白，將會開花結果。

▍Top1 ： 牛

屬牛的朋友只要自我衝刺，就會迎來豐厚果實，建議多說甜言蜜語，錢財自然滾滾來。在立夏這段時間，屬牛人會非常積極在事業與工作上努力，因此會出現許多貴人幫助，可以學習到許多經驗與智慧。屬牛人若是有機會出遠門，花費會較大，但可以有良好的收穫，讓大財入港。單身的男女則容易遇到前世的情人或良緣。

(中時新聞網)