有些生肖不但自身特別幸運，還能帶旺父母、家庭的運勢，運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分享，生肖屬虎、雞、馬的小孩可以帶旺父母的運勢，讓整個家越來越好，長大後也有不錯的發展，又懂得孝順父母，不需為他操心。

▍1.生肖虎

生肖屬虎的孩子小時候比較頑皮，其實這是因為他們特別聰明，而且從命理角度來看，屬虎的孩子擁有滿滿的福氣，可以帶旺整個家的運勢，他們長大成人後，事業心強，有望成就一番事業，而且還懂得孝順父母，生活大小事能自己打理得很好，不太需要父母為他操心。

▍2.生肖雞

屬雞的孩子小時候比較活潑好動，長大後性格轉為沉穩內斂，他們頭腦很靈活，處理事情的時候不會只看單一切點，會從不同角度切入分析、完美解決，這種做事習慣讓他能夠受到長官的賞識，事業運很順利，往往能在職場上佔有一席之地，成為父母的驕傲。

▍3.生肖馬

屬馬的孩子好奇心很強，對身邊的事物充滿探索的動力，特別喜歡對大人問東問西，長大後他們有當官的命，易受到公司重用，成為領導者，父母完全不需擔心他的經濟和事業。另外，從命理角度來看，屬馬的孩子出生後會幫父母帶來財運，家裡會更容易賺到錢，是能夠帶旺運勢的孩子。

(中時新聞網)