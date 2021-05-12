疫情升溫，台東縣康樂國小教師郭良苑寫程式管理學童體溫，縣府教育處早在去年備妥「停課不停學」相關設備及演練。（蔡旻妤攝）

疫情升溫，台東縣康樂國小教師郭良苑寫程式管理學童體溫，縣府教育處早在去年備妥「停課不停學」相關設備及演練。（蔡旻妤攝）

疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

近日台灣各縣市新增感染源不明個案，疫情升溫，台東縣政府也宣布防疫升級，即日起至6月8日，除了各級單位恢復門禁要量測體溫、戴口罩、實聯制登錄外，校園防疫更不敢大意。台東縣康樂國小教師自疫情以來就寫程式方便管理學童體溫，而縣府教育處早在去年備妥「停課不停學」設備及演練，若停課，學生可藉一般電腦上網至學習平台，但擔心部分學童家中無網路，即可使用事先備妥的二手手機搭配網卡，在家線上學習。

康樂國小老師們紛紛忙著清點防疫物資，特別的是搭配校內老師自行研發的學生體溫量測統計程式，確認校內學生的體溫狀況；學務主任郭良苑表示，自去年疫情開始，他將所有學生名單寫入系統，進校門前量測體溫並輸入後，正常為綠燈、異常為紅燈，比紙本更方便了解所有學生是未量體溫、或是當日請假，也可進一步控管每日的出缺勤及校內疫情。

另外，2處校門口各設有1個監控系統，如有外人侵入校園，辦公室內的螢幕就會彈跳出警示訊息，學校員工則派員前去測量體溫，不需要耗費人力駐守校門，大幅減少人力浪費。

教育處長林政宏表示，校外教學、畢業典禮等都暫緩實施，現在不開放民眾入校，若家長有急迫性非得入校，同樣要做基本防疫措施並採實名制登記。另外，若疫情更嚴峻，也做好停課不停學遠距教學充足準備；若教育部一宣布停課，大部分的學生家中有可上網的電腦，即可至學習平台學習，但考量部分學生家中無網路，已從去年起購置舊手機及網卡，可供需要的孩子帶回家使用，他強調，當然不希望停課，但真的走到那一步時，也不會讓孩子學習中斷。

(中時 )