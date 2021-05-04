今年的立夏節氣在5/5，十二生肖的運勢在這天後將有變化，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬鼠、牛、蛇、羊、猴的人在今年立夏後運勢好轉，好事成雙，受到福星照耀，無論是事業運或財運都有明顯提昇，生活非常幸福。

▍1.生肖鼠

屬鼠人立夏後喜出望外，好事一個接一個，步入「比肩坐財」之吉運，財運方面薪水收入比較可觀，財富逐步上升，存款只升不降。投資有利於合夥，收益多可說是驚喜連連。男性愛情運勢極佳，能夠找到心動之人，真是雙喜臨門。

▍2.生肖牛

屬牛人立夏後將步入「三合貴人、偏財坐印」之大吉運，有貴人到來，能得到實質性的幫助，機會多，可充分施展才華，有升職、加薪的驚喜，事業運非常好。偏財運頗為旺盛，樂透、抽獎活動容易中獎，把握住這個天賜良機，說不定能一夜暴富。

▍3.生肖蛇

屬蛇人立夏後好運相伴，將步入「正財坐比」之吉運，幸運之神降臨，能力提高，賺錢變得非常容易，還能為以後的生活累積財富，小金庫滿滿的，事業大步向前，努力奮鬥可得到長官的讚賞，不光收穫到獎金，還有滿滿的成就感。

▍4.生肖羊

屬羊人立夏後貴人助力，事事如意，適合談合作，在他人的幫助下會大有所獲。將步入「偏財坐印」之大吉運，業務順利，創業者生意興隆，財源廣進，有機會到外地發展。生活中喜事多，面子大，感覺無比幸福。

▍5.生肖猴

屬猴人立夏後將步入「六合貴人」之吉運，凡事大吉大利，精力旺盛，信心十足，做起事來特別順心如意。此外適合拓展人脈，結交貴人。容易認識大人物，找到靠山，好好努力會發現適合自己的賺錢門路，從此夢想成真，過著夢寐以求的日子。

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(中時新聞網)