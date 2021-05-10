文山社福中心媒合到新莊仁濟醫院精神科莊醫師（左1）上山為案家做居家醫療。（社會局提供）

朋家建設董事長顏志鵬（右）今年春節期間跟著社工到案家送年菜。（社會局提供）

朋家建設的鐵工師傅幫石碇十八重溪偏區母子的破屋重新架設鋼樑修繕。（社會局提供）

朋家建設董事長顏志鵬（左2）和新北市新店區嘉義同鄉會總幹事陳建利(左1)、台北景福扶輪社長林嘉宏(中)等人在鐵皮屋整修完成後合影，右1即為石社工。（社會局提供）

新北市石碇區十八重溪一對母子雙雙罹患思覺失調症，屋內推滿雜物和資源回收物，加上鐵皮屋年久失修，殘破不堪遇雨便漏水，新北市政府社會局文山社福中心以「社福基地台」的概念，發揮「5G好厝邊」的精神，媒合志工修繕房屋，讓這對相依為命的母子重展歡顏。

據了解，母子一家10多年前出遊，車輛不幸摔落河邊，兒子的父親身亡，母子因難以接受這重大變故，雙雙罹患思覺失調症，彼此相依為命住在當地鐵皮屋。

2年多前，石碇區中民里長郭滄樑通報文山社福中心，中心社工石雅文到場訪視，發現屋子內外堆滿回收物品，母子綣縮在椅子和床上，當時正值兒子發作期，卻又無法下山就醫。

石雅文透過衛生所和身障科協助，商請到新莊仁濟醫院精神科一位莊醫師專程上山進行居家醫療，除了開藥方請案主按時服藥，並協助案主身障鑑定，以恢復案主身障福利身分。

石雅文表示，母子因有維持身障福利身分，每月合計有1萬3901元生活補助，慈濟基金會亦每月補助5000元生活費，但因為鐵皮屋年久失修，於是又結合朋家建設公司、新北市洪府關聖帝君慈善協會、石碇區公所等單位，幫母子的鐵皮屋進行修繕。

文山社福中心主任林沂儒表示，今年農曆年間，中心結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社和朋家建設辦理「嘉家過好年─春節關懷活動」，捐贈40份豐富的年菜組合與紅包，由朋家建設董事長顏志鵬等人與社工，一一將年菜送到案家手上。

當時顏董事長看到這戶屋頂嚴重破損，擔心屋子塌陷，開春後立即計畫修繕，在今年3月間請鐵工和水電師傅特別重新架設鋼樑，再全面翻修屋頂，郭滄樑里長又幫忙連結資源更新衛浴設備與熱水器等，共花費10天，徹底改善案家的生活空間。

朋家建設董事長顏志鵬在修繕期間數度到現場察看進度，他感慨的說，很難想像在這樣殘破的屋子下住人，山區一下雨，屋內便會滴滴答答漏水，想起唐朝杜甫《茅屋為秋風所破歌》詩中所言：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏！」希望能給這家母子一個舒適的居住環境。

林沂儒表示，由於文山社福中心服務新店和烏來、深坑、坪林、石碇等偏區，在偏區部分因幅員遼闊，資源較為匱乏，因此中心以「社福基地台」的概念，整合在地資源，並透過網絡媒合外部慈善團體，以「5G好厝邊」方案，進行社區關懷服務，朋家建設一群熱心的鐵工、水電師傅，不僅幫這石碇這戶修繕房屋和衛浴設備，也修繕了其他有需要的案家。

(中時 )