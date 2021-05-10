新北市石碇區十八重溪一對母子雙雙罹患思覺失調症，屋內推滿雜物和資源回收物，加上鐵皮屋年久失修，殘破不堪遇雨便漏水，新北市政府社會局文山社福中心以「社福基地台」的概念，發揮「5G好厝邊」的精神，媒合志工修繕房屋，讓這對相依為命的母子重展歡顏。
據了解，母子一家10多年前出遊，車輛不幸摔落河邊，兒子的父親身亡，母子因難以接受這重大變故，雙雙罹患思覺失調症，彼此相依為命住在當地鐵皮屋。
2年多前，石碇區中民里長郭滄樑通報文山社福中心，中心社工石雅文到場訪視，發現屋子內外堆滿回收物品，母子綣縮在椅子和床上，當時正值兒子發作期，卻又無法下山就醫。
石雅文透過衛生所和身障科協助，商請到新莊仁濟醫院精神科一位莊醫師專程上山進行居家醫療，除了開藥方請案主按時服藥，並協助案主身障鑑定，以恢復案主身障福利身分。
石雅文表示，母子因有維持身障福利身分，每月合計有1萬3901元生活補助，慈濟基金會亦每月補助5000元生活費，但因為鐵皮屋年久失修，於是又結合朋家建設公司、新北市洪府關聖帝君慈善協會、石碇區公所等單位，幫母子的鐵皮屋進行修繕。
文山社福中心主任林沂儒表示，今年農曆年間，中心結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社和朋家建設辦理「嘉家過好年─春節關懷活動」，捐贈40份豐富的年菜組合與紅包，由朋家建設董事長顏志鵬等人與社工，一一將年菜送到案家手上。
當時顏董事長看到這戶屋頂嚴重破損，擔心屋子塌陷，開春後立即計畫修繕，在今年3月間請鐵工和水電師傅特別重新架設鋼樑，再全面翻修屋頂，郭滄樑里長又幫忙連結資源更新衛浴設備與熱水器等，共花費10天，徹底改善案家的生活空間。
朋家建設董事長顏志鵬在修繕期間數度到現場察看進度，他感慨的說，很難想像在這樣殘破的屋子下住人，山區一下雨，屋內便會滴滴答答漏水，想起唐朝杜甫《茅屋為秋風所破歌》詩中所言：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏！」希望能給這家母子一個舒適的居住環境。
林沂儒表示，由於文山社福中心服務新店和烏來、深坑、坪林、石碇等偏區，在偏區部分因幅員遼闊，資源較為匱乏，因此中心以「社福基地台」的概念，整合在地資源，並透過網絡媒合外部慈善團體，以「5G好厝邊」方案，進行社區關懷服務，朋家建設一群熱心的鐵工、水電師傅，不僅幫這石碇這戶修繕房屋和衛浴設備，也修繕了其他有需要的案家。
(中時 )
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