許多人晚上都會做夢，從命理角度來看，有些夢境是有警告作用的，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢見自己被水淹、掉頭髮、放氣球、墜機、朋友穿婚紗都是不祥預兆，出現這些夢境後的幾天一定要格外謹慎，以免麻煩上身。

▍1.夢見自己被水淹

夢見自己被水淹，是非常不吉利的。夢境裡的自己一定是特別的痛苦，希望能得到別人的幫助，內心的無助與恐懼非常強烈，會不斷的掙扎，最後被驚醒，醒來時還久久未能從噩夢中走出來。這種夢境預示著災禍的降臨，是你對未知恐懼的一種感應，若是最近有重要的事情要做，一定要謹慎為上。

▍2.夢見頭髮凌亂脫落

夢見掉頭髮表示生命力正在衰退，這是一種凶兆，身體可能會出現問題，平時要多注意飲食作息。身體有老問題的，盡量不要讓你的舊病復發。夢見掉頭髮也是壓力的表現，說明你最近工作不順利，或是有難題無法解決，要調整好心態。

▍3.夢見放氣球

在夢境中放氣球可能是個很愉快的場境，夢裡的自己輕鬆自在。但現實是相當殘酷的，夢見放氣球將會有不幸的事情發生，建議盡量少出門，不要執行特別重要的計畫。如果夢見的是燃燒的氣球，那就更嚴重，是血光之災的預兆，要提防意外的身體傷害。

▍4.夢見飛機墜毀

夢見飛機墜毀，預示著你身邊的人將會有危險，或者健康受損。夢見飛機墜毀也有可能是反映平時生活太過緊張。你將會遇到很棘手的麻煩事，又或者遭遇身邊朋友打擊報復，失去友誼。打算出門的人夢見飛機墜毀，建議延後幾天再外出。

▍5.夢見朋友穿婚妙

如果是夢見自己穿婚紗是吉兆，預示你的事業會獲得成功，會遇到貴人，或是有人保護自己。但是夢見朋友穿婚紗，則會有不幸的消息來臨，你近期要格外謹慎，切勿做出一切惡劣行為，否則會有麻煩上身。

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(中時新聞網)