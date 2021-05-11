沒有心機的人言行舉止比較直接、豪爽，但若是沒拿捏好說話的尺度，就可能傷害到他人！搜狐網命理專欄點名，白羊座、處女座及射手座的人說話最不留情面，他們雖然沒有壞心眼，但講話太直接，常常在無意間傷害到他人。

▍1. 白羊座

白羊座的人平常沒有什麼心機，說話直來直往，絕對沒有害人之心，但他們在生氣時，往往會變得口無遮攔，不留情面說出傷人的話，一點也不考慮對方是否能夠接受，哪怕已經傷害到對方，他們卻也一點也不自知。白羊座說的每一句氣話，只是為了發洩心中不滿的情緒，不過說者無心，聽者有意，對方常常會感到很受傷。

▍2. 處女座

和處女座相處久了，就會知道他們是典型的刀子嘴豆腐心，假設和處女座有爭執，吵架時他們會說出相當狠毒的話，而且越說越起勁，每句話都直戳你的痛處。不過處女座雖然說話傷人，但是他們卻毫無心機，他們只有在自己親密的人面前才會展現真實的一面，說話也比較口無遮攔。

▍3. 射手座

火象星座的射手座個性豪爽，做人沒什麼心機，但說話毫無顧慮，不太會顧及別人的感受，想到什麼都會說出來，因此比較容易得罪人，因為他們不會心思細膩到去觀察對方的情緒變化，只顧著說自己的，甚至說完就忘記了，可說是說話最傷人，卻毫無心機的代表。

(中時新聞網)