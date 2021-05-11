談戀愛並不是一件簡單的事，需要經過雙方相互了解、磨合後，才有機會開花結果。搜狐命理專欄近日就發文點名白羊座、巨蟹座和天蠍座，這3個星座只要愛上一個人就會傻傻付出一切，還不求回報。

1、白羊座

白羊座天生開朗活潑，性格直接不扭捏，只要愛上一個人就會很明確地表達自己的心意，想要把全世界最好的東西都捧到愛人面前，不管最後的結果會如何，至少已經努力過了，就不怕後悔。不過他們其實也有自卑不安的時候，害怕愛人對自己有所不滿，所以總是盡力滿足對方的要求，實在是傻到讓人心疼。

2、巨蟹座

巨蟹座不擅表達自己，待人處事都非常謹慎，面對愛情時他們也同樣拘束，怕自己太黏人、太冷淡會讓另一半不舒服，總是希望能用最剛好的溫度來表達快要滿出的愛意。另外，巨蟹座屬於背後付出型的，經常默默地幫忙做很多事，只要愛人開心，就算不知道是他們做的也沒關係，也因為這種太過溫柔的性格，很容易就會被背叛或上當受騙。

3、天蠍座

天蠍座的個性比較極端，對不喜歡的人十分冷漠，對喜歡的人卻相當溫柔，他們害怕受傷，所以不輕易接受一段感情，不過一旦愛上了，就會用全部的愛來對待另一半，希望可以和戀人牽手一輩子。天蠍座對愛人的忠誠度非常驚人，可以主動和異性保持距離，就算對方身上有很多缺點，他們也可以無限包容，對愛的人幾乎沒有底線可言。

(中時新聞網)