每個人面對感情的態度大不相同，有些人積極追愛，卻也有人缺乏告白的勇氣，不過談戀愛最怕的就是遇到不把感情當一回事的對象，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座男，即便不愛拈花惹草，但似乎也不太看重感情，就算分手也不覺得可惜。

雙子座：

雙子座為人幽默風趣，又不會油嘴滑舌，很受異性歡迎，只要他想認真撩的妹子，從來沒有失手過，但是雙子男崇尚舒服的戀愛關係，不談未來也不願被責任綁死，將戀愛對象和結婚對象分得很清楚。

雙魚座：

雙魚座對於感情容易心動，又抱持極高的幻想，無法忍受平淡的愛情，因此心動來得快去得也快，而雙魚男追求的是戀愛的感覺，而非長長久久的關係，因此一旦厭倦就會提出分手。

獅子座：

富有個人魅力的獅子座，一生不缺乏愛慕者，他們也十分享受被異性環繞的感覺，尤其是獅子男需要的是崇拜自己的對象，而且還要能滿足他的占有欲和支配欲，如果不能，他們就會重新在備胎裡找新對象。

射手座：

射手座耐不住寂寞，所以認為能夠找個喜歡的對象談戀愛也是不錯的，但是射手男不會因為談戀愛就收心，儘管不會背叛戀人，但他們比較自我，不愛人管束，若讓他們感覺到自由一點一滴的被限縮，他們就會果斷棄你而去。

水瓶座：

好奇心爆棚的水瓶座熱愛挑戰未知，當他對你充滿好奇，就會展現出熱忱的一面，但是當他將你了解透徹後，又會覺得無趣而變得愈發冷淡。水瓶男喜歡有距離的戀愛，當他不斷了解你的同時，卻也不會輕易對你打開內心世界，所以不少人在和水瓶男分手後，會不禁懷疑自己是否和他相愛過。

(中時新聞網)