高雄九太特別找藍心湄擔任高雄鳳山主場開球嘉賓。(中華籃協提供)

目前還跟桃園璞園競爭最後一張季後賽門票的高雄九太，17日來到高雄鳳山體育館自家主場面對「全本土」台啤，靠著JC戰象毫不客氣拿下29分、12籃板及5助攻的全能發揮，九太終場83比67痛宰台啤，續在季後賽門票爭奪戰占優。此役吸引破5000名球迷進場觀戰，創下本季進場人數新高。

畢竟台啤早已確保例行賽第1，今天不僅主控蔣淯安連11場因為膝傷缺陣，就連才剛傷癒復出的洋將米勒，也告輪休不打，自然更加抵擋不住九太洋將JC戰象內線猛攻，光在上半場，JC戰象就拿18分、7籃板，更是半場唯一得分上雙。

打完上半場，九太取得40比30領先並不意外，來到下半場，林任鴻、蘇奕晉、余純安等九太球員也投入更多火力，幫助九太擴大領先差距到20分，來到最後4分鐘，台啤雖追到還差13分，可是九太連忙換上主力，順利把主場勝利留下。

除了JC戰象繼續展現強大進攻破壞力，季末表現越來越出色，且重獲重用的「大頭」蘇奕晉，也拿20分、13籃板及4助攻，表現宛如本土洋將一樣神勇，余純安14分；台啤以呂奇旻、蘇柏彰各拿12分最高，李啟瑋與黃鎮各有10分。

九太今天拿到本季第13勝(24敗)後，跟排名第3的台銀，僅剩1.5場勝差，也擴大跟排名第5的璞園之間勝差到1.5場，只要明天下午4點出戰台銀的比賽可以取勝，九太就可繼續縮小跟台銀之間勝差，這對他們邁向季後賽之路相當重要。

明天下午4點高雄九太在鳳山體育館最後一役，期盼能延續今日表現與氣勢，為高雄主場進行完美結尾。現場將有新戲「神之鄉」男主角李玉璽演唱，還有中南部當紅豪記唱片歌手如謝金晶、吳俊宏、董育君，以及時代唱片歌手張文綺、郭婷筠、杜忻恬、彭正、曾瑋中等，一同帶動港都加油熱潮。

(中時 )