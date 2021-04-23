效力火腿隊的台將王柏融在二軍出賽對上巨人，他此戰擔任第五棒、指定打擊，首打席就有貢獻，敲出二壘打為球隊攻下2分，此戰繳出雙安好表現，火腿隊最後以9比2贏球，特別的是火腿此戰全員都沒有吞K，寫下另類數據。

王柏融在二軍找手感，等待回一軍的時機，他此戰首打席就面對2出局一、二壘有人的機會，面對141公里速球敲成三壘邊線深遠安打，王柏融這一棒為球隊攻下2分領先，火腿趁勝追擊，古川裕大敲出一發3分炮，這是他二軍首轟，接著松本剛敲出反方向安打帶有1分打點，總計首局火腿就灌進6分。

王柏融第二打席纏鬥9顆球後敲成飛球遭接殺，不過5局下王柏融再敲安，站上壘包後也靠隊友上野響平高飛犧牲打回本壘，攻下球隊第7分。

7局下王柏融退場休息，由谷口雄也代打，他敲出中右外野方向的陽春炮，也是他本季二軍首支代打全壘打，此時火腿已經取得8比1領先。

8局下半清宮幸太郎敲出二壘打再追加1分，最後火腿以9比2大勝巨人，王柏融此戰3支2、2打點、2得分，打擊率也上升到3成53，本季在二軍6場出賽敲出6安，其中有3支二壘打。特別的是今日火腿共有12名打者上場，沒有一人吞K。

(中時 )