天使今日對上太空人比賽不太順利，先是先發投手只丟2.2局就失5分退場，陣中主力「神鱒」卓奧特（Mike Trout）第4局又被觸身球打到手肘，最後以2比8輸球，雖一開始卓奧特還有守備，但5局仍退場接受治療，不過賽後有人認為卓奧特伸肘製造觸身球的嫌疑，他相當嚴正的澄清。

4局上半太空人投手哈維爾（Cristian Javier）都以直球與卓奧特對決，只不過他控球不太穩定，一顆150公里速球砸到卓奧特的手肘，幸好有護肘擋住否則傷害更大，但當下卓奧特表情相當痛苦，時不時蹲下緩解痛感，不過他並沒有退場，仍往一壘走去，一開始他還在下半局擔任外野手，不過最後還是退場了。

但賽後外界看影片重播，認為卓奧特有伸出手肘意圖製造觸身球的嫌疑，根據美媒報導，卓奧特第一時間就做出澄清，「我想被觸身球？不，才不是這樣，老實說我一開始以為那是顆滑球，我是要準備攻擊並做出預備動作，結果球就砸到我的手肘了。」

卓奧特慶幸自己有帶著護肘，不然傷害恐怕更嚴重，而天使隊總教練麥登（Joe Maddon）則說，他相信卓奧特可以在明天繼續出賽。卓奧特是天使隊最可怕的強打者，本季17場出賽已經有22支安打，包含5支二壘打、6發全壘打，有12分打點，打擊三圍是高水準的.393 / .521 / .804，攻擊指數更高達1.325。

(中時 )