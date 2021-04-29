新黨青年軍王炳忠等被控與陸生周泓旭共5人涉「共諜案」，觸犯《國安法》發展組織罪，台北地院認為主張統一是憲法保障的權利，王等人的行為對國家安全沒有明顯且立即的具體危險，判決5人均無罪。這是繼日前台北地檢署將香港中國創新投資公司主席向心夫婦改以「洗錢罪」起訴後，連續第2個民進黨政府大打「共諜案」卻糗遭打臉的具證。

這兩案當初從「爆發」到偵辦以來，可謂大張旗鼓，鬧得沸沸揚揚，但結果卻是雷聲大雨點小，甚至被譏諷為根本就「歪樓」到不行。王案雖被起訴，但由法院守住了言論自由與證據至上的底線；向案更是離譜，不僅辦不出個名堂，北檢只好趕在期限前，將被告改以洗錢罪起訴，這種「甩尾」還真不怕翻車。

兩案相同的是，當初都是發生在大選前，也非常湊巧地對選情產生了微妙的影響，如今分別隔了2、3年，兩案也各自有了初步的結果，證明所謂的「共諜」根本是自欺欺人。只不過，當初的政治效果都已經達到了，現在的事實與釐清，又有多少人在乎與關心呢？

許多人應該還記得，2020年總統大選前2個多月，由澳洲的右翼媒體與智庫發動炮製的王立強「共諜案」，雖然劇情荒腔走板，但在「抗中保台」主旋律與「芒果乾」的操弄下，民進黨動用國家機器加碼，捕風捉影；綠媒更配合演出，加油添醋。新黨的案子同樣也搞得諜影幢幢，皆曰可殺，而今俱往矣！且問又如何追究，還他們公道？

如此紅帽滿天飛，必然形成惡性循環，不符當道威權的言論主張，動輒被扣上共諜的罪名，反而真正危及國安的問題卻視而不見，這樣濫抓共諜下去，最後害死的是台灣真正的安全福祉，而且害死人還不償命！