高樓豪宅特別吸金？實價登錄今日揭露西華富邦新交易，「大亞國際興業」以3.16億買下西華富邦33樓，單價212.8萬，暫居今年豪宅單價排行第三名。同樣也是高樓豪宅豪宅的和平大苑24樓也有新交易，楊姓自然人以2億7660萬入住，當周董的新鄰居，單價168.7萬。西華富邦去年共交易了23筆，2021年Q1已經賣出7筆，今年最熱門的高樓豪王。目前最高單價的為2015年交易39樓，單價291萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，和平大院總樓高38層，西華富邦更高達42層，都是台北市指標性高樓豪宅，高樓層戶的景觀視野佳，瞭望台北市景觀，頗有居高臨下，坐擁整個城市的優越感，且高樓層隱密性高，因此頗吸引高資產族收購集郵，即使央行將法人購買豪宅的貸款成數調降為4成，也不影響購買意願。

觀察今年單價200萬以上的豪宅交易共有四筆，分別為西華富邦兩筆，琢白兩筆，最高單價是西華富邦36樓的229萬，第二名是琢白25樓的215.2萬，而新交易以212.8萬名列第三，琢白9樓203萬，位居今年第四高單價交易。

張旭嵐表示，西華富邦樓高42層，高樓景觀結合五星級飯店物管，讓許多家族企業型買家指名選購，因此銷售成績在同時期同等級豪宅中最為亮眼。西華富邦去年共交易了23筆，2021年Q1已經賣出7筆，今年最熱門的高樓豪王。目前最高單價的為2015年交易39樓，單價291萬。

西華富邦吸引不少名人家族進駐，最知名的就是張忠謀家族，此外還有萬豪酒店劉家、富邦集團蔡家、印尼紡織大王宋家、路達集團董事長吳材攀家族，泰興業董事長蘇一仲家族等。

(時報資訊)