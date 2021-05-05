獅潭衛生所5日舉辦原民祖孫同樂會，增進祖孫輩間互動感情。（獅潭衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

獅潭衛生所5日舉辦原民祖孫同樂會，增進祖孫輩間互動感情。（獅潭衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

獅潭衛生所5日舉辦原民祖孫同樂會，增進祖孫輩間互動感情。（獅潭衛生所提供／謝明俊苗栗傳真）

根據苗栗縣戶政資料顯示，全縣老年人口占比最高的是獅潭鄉，許多家的青壯年都外出拼，小孩則留在老家由祖父母幫忙照料，隔代教養的情況相當普徧，為了增進祖孫間感情互動，獅潭衛生所5日上午特別在永興國小舉辦原民祖孫同樂會，增進隔代間的感情互動。

根據苗栗縣戶政服務網統計，獅潭鄉人口數4138人，65歲以上的老年人口有1185人，佔28.6％，是全苗栗縣最年長的鄉鎮。由於社會結構及家庭型態的逐漸變化，傳統家庭組成的形式逐漸改變，青壯年外出打拚，許多孩子都是阿公阿嬤帶大，為讓年輕世代重視對長者的關懷，增進家庭互動及情感凝聚，獅潭衛生所特別利用慶祝母親節的機會，在永興國小舉辦原民祖孫同樂會。

同樂會中安排有祖孫健康闖關、大聲說出我愛您、親子手工烘培及布包DIY等活動，透過老幼共學共融交流啟發多元學習，從小做起，希望孫子女們多關心家中的長者，透過祖孫共同參與、共遊、共學，增進隔代間感情與理解，以及祖孫互動。

獅潭衛生所主任黃美齡表示，讓國人從小培養敬老、親老的品格外，同時能結合社區、民間資源辦理祖孫代間共學的活動，從家庭的祖孫關係做起，以打造「無年齡歧視的社會」，建構友善及世代共榮的高齡社會。期待每個家庭都和樂融融，打造獅潭鄉縣成為高齡友善的鄉鎮。

(中時 )