由於爆發不明的本土確診案例，目前已在台南成功大學舉行的全國大專運動會是否照常舉行，教育部體育署學校體育組組長蔡忠益表示，依照防疫規定，如果防疫等級提升至第二級的時候，就會朝向室外賽事控制在500人以下，室內控制在100人以下，開幕典禮照常舉行，管控在500人以下，閉幕典禮則因為在室內舉辦，因此總人數將在100人以下。

蔡忠益說，選手間較低機率接觸性項目，嚴格執行基本防疫措施，確實落實社交距離，非參賽選手與裁判之賽事人員應全程配戴口罩，身分證足跡人員管制系統，體溫測量、消毒，入場檢核TOCC劗成並通過之頁面，人流管制、總量管制，各項活動限制室外不超過500人、室內不超過100人，基本上取消民眾入場。

至於選手間高機率接觸性項目，除了基本防疫措施外，包含游泳、跆拳道(對打)、柔道、空手道、擊劍、拳擊、橄欖球與角力等八項賽事，賽事中場監控測量選手體溫，每小時場館內消毒一次。

(中時 )