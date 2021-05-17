「2021年全國台聯兩岸青年體育文化(重慶)拓展研學營」5月中旬在重慶登場，兩岸青年在體育競技中增進友誼。(主辦方提供)

大陸全國台聯5月中旬在重慶舉辦「2021年全國台聯兩岸青年體育文化(重慶)拓展研學營」，以體育文化沙龍、體育項目競技等方式，讓兩岸青年以體育會友。大陸全國台聯副會長紀斌表示，疫情影響深遠，兩岸關係依然嚴峻複雜，因此更需要兩岸青年人加深交流，增進友誼；台青代表楊品驊表示，此次是新型態的兩岸交流模式，也邀集大陸體育網紅傳授透過網路結合體育產業的經驗，希望能讓兩岸擴大交流。

由大陸全國台聯主辦，重慶市台聯、重慶市體育局、重慶市綦江區人民政府承辦，台灣原住民族青年產業聯合會、重慶市渝台經貿文化交流中心協辦的「2021年全國台聯兩岸青年體育文化(重慶)拓展研學營」5月11至16日在重慶舉行，該活動以體育文化為主題，通過拓展訓練、體育文化沙龍、體育項目實踐和賽事交流等形式，讓營員感受大陸體育行業的發展。期間，還舉辦兩岸青年羽毛球友誼賽，讓兩岸青年以文體會友，以競技促交流。

本次研學營邀請了來自兩岸的專業教練，帶領學員體驗羽毛球、籃球及棒球這三項年輕人喜愛的運動。同時專門設計了體育文化沙龍。冬奧主題沙龍由來自北京冬奧組委的專家為學員介紹2022年北京冬奧會的籌備情況以及冰雪運動無限的魅力；「互聯網＋體育」沙龍，則邀請到業界達人、抖音百萬粉絲的體育網紅，暢談如何讓體育在互聯網帶動下讓體育事業蓬勃發展。

大陸全國台聯副會長紀斌在活動的開幕致詞時表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，正是適合青年人發揮優勢的時代，但同時新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，兩岸關係依然嚴峻複雜，這就更需要兩岸青年人加深交流，在交流中學習互鑒、增進友誼。

原住民台青代表楊品驊表示，活動既有靜態的體育沙龍，傳遞體育產業知識，邀集體育網紅讓台青認識大陸「互聯網＋體育」市場，又有羽毛球、籃球、棒球等運動的競技比賽，師資也包括台灣來的職業選手，他認為通過這樣的新型交流，可擴大兩岸交流層面。

(旺報 )