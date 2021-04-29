台股在電子、金融、傳產族群同步走強下，類股維持輪動走勢，追價買盤意願高漲，台灣加權指數連續多日站穩萬七，隨著本週重量級電子股法說會與財報陸續出爐，加上外資在上週已逢低回補電子股，皆有利於資金回流電子股，指數將有望再挑戰新高、衝向萬八。

環顧目前台股市場上的領軍族群，「雙G」主題ETF(5G與ESG)今年來表現亮眼，以台灣加權指數今年約18%漲幅計，5G主題的國泰台灣5G+（00881），今年以來報酬率達到21.05%，因其一次涵蓋了台灣「5G+電動車」概念股，表現不僅擊敗大盤，更拔得科技主題ETF的頭籌。

而在ESG面向，目前年度績效最佳者則為國泰永續高股息（00878），在全球近年來興起的ESG趨勢下，其今年以來報酬率也高達19.88%。同時，00878也是目前國內唯一一檔同時兼顧「ESG+高股息」的ETF，打破投資人「高股息ETF只能放著領息而不能期待有好績效」的刻板印象，讓投資人不僅能每季「領配息」，也能「賺價差」。

在台股驚漲之際，5G與ESG等「雙G」概念股仍扮演盤面主流，兩者分別代表著「高成長」與「優質高息」兩大關鍵，想參與台股攻堅行情，卻又擔憂個股風險的投資人，仍可利用相關ETF做為資產配置選項。

台股掛牌5G ETF目前還有：元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876) 、FH中國5G(00877)，至於ESG的ETF則有元大台灣ESG永續(00850)、永豐台灣ESG(00888)、中信ESG投資級債(00883B)等。

(時報資訊)