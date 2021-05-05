台股5月一開始就上演「Sell in May」戲碼，失守萬七大關，盤面主要反映國內本土疫情擴大、兩岸地緣政治風險、5月份賣股走人等多重利空，並引發市場停利與停損賣壓所致，凱基投顧表示，台股短期應屬長多的修正，而非空頭的來臨。

凱基投顧進一步指出，台股將維持多頭格局不變，主因各國政府積極的財政和貨幣刺激、歐美經濟解封帶動被壓抑需求的釋放，以及數位經濟提升對各項科技商品的需求等均將支撐本波經濟復甦的力道，而此波復甦才剛要步入中期階段。尤其是衡量經濟週期循環的庫存指標目前僅來到中段位置，此將預告接下來的半年至1年將延續補庫存效應，這也將支撐台股與美股企業獲利在未來的半年至1年均將延續上修週期不變，有助股市維持牛市格局。

儘管台股長多架構不變，凱基投顧提醒需要提防從現階段至第3季的這段期間，股市波動將會持續加大的風險，主因：(1)5月上旬過後財報利多行情接近尾聲，恐暫時缺乏催化劑以刺激市場上修獲利。(2)高基期因素將使台股獲利動能將自2021年第2季開始顯著減緩，恐不利評價表現。(3)伴隨通膨自2021年第2季開始增溫下，市場對聯準會提早釋出QE縮減的預期將會逐步提高，影響市場風險偏好。整體而言，當前的資金寬鬆與經濟復甦環境均有利於大盤長期向上發展，多方觀盤可留意公司財報、營運展望，以及產品漲價、原物料行情等利多消息發酵之相關族群及個股。

(時報資訊)