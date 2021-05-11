外資今天在台股賣超423.8億元，台股爆天量重挫逾600點，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧分析，台股今天爆量下跌，主要適逢四大利空：本土疫情爆發、美股下挫、半導體財報月增率不若預期、重複下單等產業雜訊影響。
張圭慧表示，11日台股回檔，金融、傳產、電子科技全線下跌。半導體產業佔台股市值高達四成，近期半導體由於財報公布、重複下單等產業雜訊，導致股價相對弱勢，是大盤動盪的主因。就財報來說，第二季原本就是半導體淡季，不少重量級權值股已公布4月營收，雖然以年增率來說表現尚可，但月增率並沒有比市場原先預期強勢。其二，係近期產業對重複下單疑慮升高，由於電子零件生產缺一不可，但產業近期出現長短料庫存差異。例如以5G手機來說，全球第二大手機消費市場印度疫情嚴重延燒，使5G相關零組件短期庫存提高。產業因此著手調整庫存管理，宏觀而言，可幫助供應鏈將有限的產能移往更加缺乏的短料，中長線有利和緩重複下單對產業的衝擊。對於長線投資人來說，以本益比投資的觀點，11日的修正不失為短期低接的機會。
雖然美股昨天出現修正，但聯博資產認為，歷史經驗顯示，近二十年來美國十年期公債殖利率上升期間，正值景氣復甦階段的情況共有10次，美國標普500指數表現皆不俗，顯示美股具有韌性與長期續航力。美國經濟復甦前景樂觀，現階段配置美股將仍有機會參與長期成長行情。
(時報資訊)
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