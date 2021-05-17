疫情升溫，台股加權指數17日開在15,554.99點，指數回測前波低點15,165點，護國神山台積電（2330）開在544元，其他權值電子股如聯發科（2454）、鴻海（2317）等守住上周低占，指數一度大跌500點，部分遊戲股、電商股及防疫概念股逆勢上揚，為盤面上少數亮點。

美股甩脫4月零售銷售數據不如預期的陰霾，由逢低買盤帶動科技股領軍強彈，但漲幅仍不足以收復過去一週因為通膨壓力跳高，而引發的失土。

道瓊工業平均指數5月14日終場上漲1.06％（360.68點）、收34,382.13點；周K線下跌1.14％。

那斯達克指數上漲2.32％（304.99點）、收13,429.98點，重新站回120日移動平均線（半年線）；周K線下跌2.34％。

費城半導體指數勁揚3.02％（87.48點）、收2,981.42點；周K線重挫4.2％。

法人分析，在台股部分，受新冠肺炎疫情擴大影響，台股大幅震盪，靜待買點浮現。

元富投顧指出，從最近美國聯準會（FED）的發言，推估貨幣政策雖持續寬鬆，但通膨隱憂已再起，不利熱錢流向。台股17,650季線和頸線，成多空重要關卡，目前跌破中，原則上可觀望，也可少量跌深反彈股。

現階段選股，優先選擇下半年展望佳跌深股或原物料創高拉回股，操作觀念「低接電子跌深股；或價差應對，多頭排列的原物料股」酌量操作，包括國巨、祥碩和景碩最具指標。

另外，傳產和金融股部分，包括陽明、長榮、中鋼、中鴻、南紡等，盤中波動大，適合價差應對。目前虛擬貨幣市場走弱，包括比特幣大震盪，還有乙太幣和狗狗幣拉回，視為投機資金風向球，目前不利多方。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和歐股都一樣，未來台股高檔上下盪機會大。台積電量能變化，將是本波觀察重點。比特幣和美元中期走勢，將是多空最大變數。

(工商 )