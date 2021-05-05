逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日持續震盪拉回，終場下跌90.34點，跌幅0.53％，收在16,843.44點；櫃買指數亦同步下殺3.89點，跌幅1.92％，收在198.56點；三大法人進出方面，外資轉賣144.82億元，投信轉買2.23億元，自營商續賣45.97億元，惟外資法人於台指期轉買2,946口多單，累計淨空單部位為38,754口，心態轉趨謹慎保守。

台股近期面臨恐慌性賣壓，若仔細探究原因，研判主要是受到本土疫情升溫影響，與經濟面、資金面完全無關。此外，隨加權指數跌破10日線及月線位置區後，要等待市場信心恢復，恐怕需要一段時間，不過，只要大環境仍持續有利，即便市場出現非理性殺盤，往往很快便能再孕育出新一波嶄新契機。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，就技術面觀察，經4日漂亮洗盤後，股價5日能夠順利大漲，顯示內外資法人大戶心態仍積極偏多，後市只要多方架構未遭破壞，預期仍有望持續創高。

選股方面，在大盤下殺的過程中，若有部分個股能夠展現相對抗跌的企圖心，且站穩短中期均線之上，再搭配產業面、基本面利多題材加持，往往就是下一波新主流領軍的主角。

觀察盤面，鋼鐵股中鋼、中鴻、新光鋼、海光、第一銅，航運類股長榮、陽明、萬海、台航、慧洋-KY，電線電纜大亞、華新、華榮等，股價均表現不俗，惟建議投資人採取「低接不追高」策略，以短線價差因應。此外，亦可鎖定部分股價經回檔修正、籌碼經沉澱之低基期轉機股。

(工商 )