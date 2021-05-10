證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤10日狹幅震盪小跌作收，終場下跌49.39點，收在17,235.61點，呈現價跌量增，稍有賣壓，惟守穩月均線之上對多頭而言是好事，代表近期台股仍在測試月均線支撐力道，較未出現明確方向。

觀察技術面，目前5日均線扣抵值往下扣低，且5日線已由下彎轉為走平。因此，只要11日大盤不跌，5日線將走揚，日KD指標將交叉往上，台股大盤可望重啟多方攻擊態勢，再度挑戰前高17,709點，屆時投資人可好好把握行情。

個股方面，本周納入投資組合的中鴻，鐵礦砂價格持續上揚，股價連四日亮燈漲停，再創波段新高。

選股方面，航運及鋼鐵類股仍是目前盤面主流，陽明、長榮、萬海、中鴻、燁輝等，多檔個股10日亮燈漲停。除此之外，國泰金及富邦金漲幅也逾5％。目前傳產金融表現明顯優於電子股，台股大盤空間不大，惟傳產股預期漲幅不小，本周仍建議鎖定原物料漲價族群操作。

(工商 )