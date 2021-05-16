春節過後大陸A股市場震盪加劇，使公募基金市場降溫，不僅新發基金遇冷，還有不少基金宣布清算。2021年初至5月14日，已有85檔基金發出清算公告，此數量年增157.58％，遠超2020年同期的33檔。

大陸A股牛年首個交易日（2月18日）至5月14日，上證指數累計大跌5.03％，深成指重挫9.89％。

中國基金報報導，在上述85檔公募基金中，債券型基金有39檔，占比近46％，權益類基金有44檔，占比近52％。多位市場人士表示，在2021年股債市場行情切換背景下，未來債券型基金的清算壓力有望趨於緩解，而權益類基金清算數量可能會逐漸增多。

上海證券基金分析師認為，清算基金主要考量業績與市場環境。一方面，一些中長期純債基金同質性嚴重，如果業績欠佳，導致資金大量流出，最終面臨清算。另一方面，市場對於資金面趨緊及信用債違約的擔憂，也會導致部分資金從債市流出。

(工商 )