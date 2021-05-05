上周專欄提到，目前各原物料，包括農產品如黃豆、玉米、小麥等，雖然是平常投資人較少接觸的投資標的，但反而可以在個股中找尋相關機會。說完後如福壽（1219）也是從截稿前的二十四塊左右來到最高三十塊附近。

而整個市場大家最想問的幾個問題，一定也包括了，原物料這麼飆，還能繼續飆多久呢？首先要看一下台股的籌碼變化，以最近這幾周來說，外資還是那樣不慍不火，雖然上周站在買超，但如果拉長時間來看，近四十個交易日，仍有賣超八百六十七億元還沒有買回來。像台積電（2330）這樣的超大型權值股還是在六百塊附近震盪，便是因為外資在台股短線上雖然是買超方，但是整體還是偏弱一些。

有些讀者朋友可能會想問，台股還是上了一七五○○的大關呀，甚至望向一八○○○也是有可能的吧？首先要知道的是，國際股市在最近這兩周走勢非常的強，美國四大指數中有兩大指數都在創歷史新高，歐洲股市也是一樣，但是帶領上漲的類股，跟以往以電子類股為主不同，也因此若是國際股市接下來有走弱的情況出現，短線上影響台股還是會比較大。

那麼台股就危險了嗎？其實只是風險比過去幾周稍高了一些，就算大盤不佳，要逆勢挑股還是有辦法的。

上周三大法人在上市類股中，一共買超三百九十二．七三億元，其中外資（不含外資自營商）買超三百七十八．五九億元，自營買超六十五．六三億元，投信則賣超了五十一．五億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

台股來到高檔之後，短線上需要注意話題接棒的問題，還有國際盤一旦有變化可能也會影響台股；同時還要多注意有三大法人合買的類股，尤其是IC-設計類股，在本周上榜的金額與檔數都較過往多。但阿水仍要提醒，因為外資回流不夠強、同時投信也賣超五十一億元之多，在資金方面，最好還是保守一些為佳。

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(中時新聞網)