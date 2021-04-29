反對台獨立場堅定，並追求兩岸和平統一的新黨，歷年來一直是民進黨內台獨教義派恨之入骨、咬牙切齒的對象。

獨派一直找不到好的報復理由與方法，直至民進黨取得執政權並在立法院占多數席次後，3年前強勢通過了《國安法》。而且先拿新黨作為此新法的試金石，先射箭再畫靶，把王炳忠等人當共諜起訴。近日台北地方法院經過3年的審理，司法正義終於戰勝了政治誣陷，王炳忠等人全被判無罪。

早年民進黨還處於「黨外」時期，十分痛恨當年實施「白色恐怖」的蔣家政權。《刑法》100條讓警總可以自由心證，對嫌犯有罪推定，將之鋃鐺入獄。因此許多民進黨的「民主先進」們，為了反對白色恐怖、爭取言論自由，寧可坐牢也要反對到底。

然而，習慣於換了屁股就換腦袋的民進黨，完全忘記了他們當年是如何痛恨《刑法》100條，竟然故技重施，賦予《刑法》100條更現代的名稱《國安法》，本質上不但沒變，反而給了檢調更大權力去搜索、逮捕、偵訊，嚴重地侵犯了民進黨一向自詡的「人權」，也坐實了外國媒體所稱，民進黨政府已經成為貨真價實的「民主獨裁政權」。

如今《國安法》踢到鐵板，並不能阻止親綠的檢警繼續拿著這個尚方寶劍整肅異己。執政黨大權在握，五院院長全掌握在自己手裡，外加政院豢養的網軍，執政黨已經到了可以呼風喚雨的地步。可惜的是，執政黨的威風，並不能為缺雨的農民與缺水的百姓造福，只能對著異議者套上言論枷鎖，尤其是統派人士。

最弔詭的是，美國為了要阻擋中國成為全球第一軍事強國，近日不斷與中國宿敵日本聯手，表面說要維護台海安全，其實是準備要將台灣推向台海衝突的最前線。那麼所謂的「間諜」，不僅是「共諜」而已，應該還有「日諜」、「美諜」、「英諜」、「澳諜」等，不是嗎？ 與日本關係密切，主張台灣獨立不惜與中共一戰的親日派，難道就絕對沒有出賣軍事地理情報給日本政府？與美國政府關係良好的親美派，難道就絕對不會出賣台灣飛彈、半導體高科技技術情報給美國政府？難道這些日諜、美諜，就不會對台灣安全造成危害嗎？

行政院近日又通過了《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密給「外國政府」、大陸及港澳地區人民，處最高12年以下有期徒刑，若涉及絕對機密者，加重其刑至1/2； 非戰時洩密，最重可以判處18年。請問，這裡所謂的「外國」，究竟包含哪些國家？ 還是說，只有中國大陸及港澳地區才是唯一的「敵國」或準「交戰國」？

新黨這些主張兩岸和平者的言論，不見容於民進黨，那麼那些主戰獨派人士的言論，難道就「愛台灣」嗎？把主張和平的人當共諜，卻把不惜戰到最後一兵一卒的人當成愛國人士來吹捧，這樣做，真的是符合全體台灣人民最大利益嗎？

（作者為作家）