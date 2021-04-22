塔利班組織拒絕出席原訂在土耳其舉行的阿富汗和平會議，恐推遲至齋戒月之後，屆時能否如期進行，仍在未定之天。美國與北約釋出在「911恐攻」20周年，自阿富汗無條件全面撤軍的宣示。失去美歐軍力庇護，以及塔利班動向難測，阿富汗的未來命懸一線。

阿富汗既是「帝國墳場」，又是大競賽的原鄉。理解阿富汗，必須理解阿富汗的地理，進而理解緩衝國的悲命。阿富汗位於歐亞大陸內奧，東接中國大陸，西界伊朗，南鄰巴基斯坦，北方則分別和土庫曼、烏茲別克、塔吉克三個伊斯蘭國家為鄰。地理位置使阿富汗成為歐亞大陸的十字路口，是中亞通往南亞大陸與印度洋必經之地。在這層意義上，阿富汗的歷史與命運，可說是由「亞洲心臟」的地緣政治所形塑與界定。阿富汗全國近8成的土地是高原，隨處可見崎崛山路和險惡谷地，再加上氣候因素，形成「易守難攻」的天塹，更造就阿富汗成為「帝國墳場」。

英、俄兩大帝國在亞洲內奧的大競賽核心地區正是阿富汗。大英帝國為防衛印度次大陸安全，藉此達到鞏固內部支配的目的，在戰略上，必須針對印度次大陸的周邊國家設定緩衝國。最終，通過1887年，英俄兩國畫定奧克蘇斯河（Oxus River）為俄羅斯帝國與阿富汗的國界，並將東北角的瓦汗走廊（Wakhan Corridor）與南部帕米爾地區畫歸阿富汗，避免俄羅斯帝國版圖直接與印度次大陸接壤。由於阿富汗「緩衝國」戰略地位的重要，招致外部強權介入與無數的軍事征戰。

1839─1919年間，大英帝國三次出兵與俄羅斯沙皇爭奪中亞─南亞的戰略要地，最終以失敗收場；1979年冬季，前蘇聯出動配備精良8萬大軍，進攻阿富汗，重蹈英國的覆轍，10年征戰，付出慘痛代價，間接導致前蘇聯解體；2001年，美國以「全球反恐戰爭」的大義名分，出征阿富汗，自此陷入戰爭泥淖達20年之久，耗費近2.5兆美元軍費。華府深知小布希、歐巴馬兩任政府出兵阿富汗的決策，是一場看不見隧道盡頭的戰爭。川普政府早經定案要在2021年4月全面撤軍，拜登上台後重申在「九一一」二十週年前夕的撤軍行動，對比川普拍板將於2021年5月1日全面撤軍的決定，反而推遲近四個月。

就地緣政治而言，美國與北約撤離之後，在阿富汗留下的權力真空，會由那個強權填補？英國已非南亞棋盤的棋手、俄羅斯深埋帝國墳場、美國才從泥淖中出脫、印度仍有印巴衝突待解與中印邊界糾紛纏身，依此推論，中國為完成「一帶一路」的地緣政治與經濟戰略，最有可能接手成為玩家。唯一要考量的是阿富汗民主政權穩定與否的絆腳石─塔利班組織。

川普能敲定2021年4月撤軍的關鍵是在2020年初華府與喀布爾當局、阿富汗塔利班組織，分別簽署「共同和平協議」，承諾美國全面撤軍，以此逼迫甘尼政府與塔利班進行和平談判。在美國威脅利誘下的和平談判，一旦失去美軍的保護傘，要塔利班為和平埋單，阿富汗政府恐力有未逮。

再從歷史脈絡觀之，區域性地緣政治的現實，以及權力平衡的賽局，阿富汗政局穩定與否，無關外部軍事力量的介入。在大競賽過程，藉由畫界協定界定為緩衝國，獲致短暫的相對和平，但塔利班組織趁機擴大對喀布爾政府的攻擊力道，內部部落的衝突不曾間斷。即使2004年10月，處於美軍占領狀態下的阿富汗進行民主選舉，產生卡爾扎伊民主政府直到今日的甘尼政府，但塔利班、毒品和貧困三者依舊構成阿富汗民主體制的挑戰。

塔利班反亂勢力，始終遮蔽阿富汗的民主藍天，美國與北約撤軍的那一刻，阿富汗人民在戰火下選出的民主政府，將有命懸一線之虞。

（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）

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