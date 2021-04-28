美國總統拜登和日本首相菅義偉4月16日在華府舉行會談後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平穩定的重要性。由於這是自1969年以來，美日領導人首次在聯合聲明中提及台灣，使台灣若干人士極為興奮。

總統府發言人張惇涵17日表示，台海的和平穩定，已經從兩岸關係的範疇，提升至印太區域，甚至已經成為全球的焦點。言下之意，台灣的安危在國際的高度關注，尤其是美日的力挺下，應該可以高枕無憂。

有台灣學者甚至指出，美日聲明與一般邦交國高峰會的聲明性質不同。美日為盟國，共同聲明屬硬性文件，具強制力，因此這則聲明可視為美日同盟的補充追加文件，將同盟安全防護範圍擴至台海。可預見未來美日在防衛台灣上，會有越來越具體的作法，美軍也會增加在東海、台海及南海的軍力展現。台灣有些人士始終堅信，假使中共對台動武，美日必將出兵保台。

菅義偉回國後，21日在眾議院受到朝野議員輪番質詢。日本共產黨議員赤嶺政賢追問菅義偉，日本是否順著美國的對中軍事戰略，涉及了台灣海峽的軍事問題？菅義偉對此則明確回應：我們完全沒有在軍事上做出預判。上述聲明「根本沒有預設軍事參與」。

香港《南華早報》援引東京早稻田大學國際關係學助理教授阿西奧內分析說，在台灣問題上，菅義偉需要向他的國內聽眾明確表示，日本不會為台灣問題開戰。

從菅義偉的答詢中，清楚顯示日本政府根本沒有在台海地區作軍事介入的意圖。日本在二戰後制定新憲法。此部憲法簡稱《和平憲法》，其最大特色為第九條規定禁止日本擁有軍隊，並規定日本以和平主義放棄宣戰的權利，成為不戰國家。因此，日本憲法禁止派遣軍事部隊至海外。事實上，日本絕大多數民眾都反對日本對外採取軍事行動。

另一方面，美國國務卿布林肯日前接受美國國家廣播公司專訪時說，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。但被問到美國是否會在大陸侵略台灣時做出軍事回應，布林肯則說他不願回答假設性問題。

值得注意的是，美國總統拜登4月14日宣布，自5月1日起將展開自阿富汗撤軍行動，預計9月11日「九一一」恐怖攻擊事件20周年前，將派駐阿富汗的2500名美軍全數撤回。

紐約時報指出，美國在阿富汗打了20年戰爭，付出極高代價。拜登政府雖然特別關注台灣，不過美國國內輿論可能不會支持政府對遙遠的台灣做出軍事承諾。

由此看來，美日兩國真正的意圖與最終的目標，是避免自己被捲入戰火而身受其害。因此，萬一中共真的對台動武，台灣人士期待美日出兵保台的美夢，恐將頓時破碎。

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※