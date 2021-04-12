搶攻母親節孝親感恩商機，台南晶英酒店標榜「寵愛媽咪要有感」設計推出「有媽『晶』好」住房專案，內容包含深層紓壓洗髮體驗與舒心足體按摩療程，入住12坪海東家庭客房，兩人成行含早餐，每晚5,999元起，法籍西點行政主廚羅倫並首次以燕窩搭配輕盈香草慕斯，推出「美顏蛋糕」，祝福媽媽們青春永駐。

一年一度的母親節正是適合籌備驚喜、感動媽媽的好日子。台南晶英看準近來漸夯的紓壓「療癒商機」，推出寵媽超有感住房專案，安排媽媽到府城最美沙龍「HAPPYHAIR新天地店」來場專業洗髮體驗，使用頂級柯木梳整理髮絲、頭髮清潔、頸部穴位按摩、頭頸熱敷到吹整造型等，享受貴婦般的專人禮遇服務，還可以到「台南泡腳抓腳足體健康會館」先享受10分鐘泡腳消除疲勞，再搭配40分鐘腳底按摩養生療程，讓母親卸下平日的痠痛疲憊，身心靈得到徹底舒暢。「有媽『晶』好」住房專案，入住12坪海東家庭客房，幫媽媽從頭服務到腳，兩人成行含早餐，每房5,999元起，透過官網訂房再享高鐵車票8折優惠。

台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫今年首次使用養顏聖品「燕窩」入饌作蛋糕，造型落落大方的粉色花朵，象徵母親璀璨的青春歲月，Q嫩滑口的燕窩果凍搭著輕盈細緻的香草慕斯，並以杏仁脆片和玫瑰草莓醬提升整體口感，媽咪苺梅蛋糕嘗鮮價六吋1,250元。另有一款獻給偏好成熟大人口味的母親，黑夜濃情朱古力以濕潤蓬鬆的巧克力海綿蛋糕作為基底，裹入70%苦甜黑巧克力慕斯，濃醇朱古力柔順化口，搭配酥脆杏仁可可碎片展現豐富層次，六吋售價960元。凡持房卡或4、5月館內餐廳消費發票預購蛋糕，可享有85折早鳥優惠，必須三天前預訂。

(工商 )