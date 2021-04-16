為維護民眾夜間行路安全，並配合節能減碳，台南市政府計畫花1年時間汰換全市近9萬盞高耗能傳統路燈，全面換裝為低耗能高效率且節省電費的LED路燈。

台南市政府規畫「110年台南市換裝LED燈建置工程計畫」，昨日辦理完成全市換裝LED路燈建置工程招標作業，工務局表示，LED路燈相較於傳統路燈可節省60％以上電費，本工程並且導入智能路燈控制系統，在重要路段加裝具有無線故障回傳通報功能的智能路燈，利用無線傳輸技術讓路燈故障可即時派修，縮短維修時間。

台南市全部路燈共22萬多盞，2013年曾執行「擴大設置LED路燈專案計畫」，已換裝5萬1343盞LED。2016年再執行「水銀路燈落日計畫」也換裝了89,924盞LED。另外，還餘留鈉氣燈約78,000盞及日光燈約8,000盞路燈，總數約9萬盞尚未更換為LED燈具，均將納入「110年臺南市換裝LED燈建置工程計畫」執行，達到節能、低故障率、提高辨識度功效。

(中時 )