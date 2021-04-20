台灣中科院證實 正在研製未來戰機

台灣正在研製新戰機，但美國專家認為，這可能是個壞主意。

《富比士》（Forbes）雜誌網19日的分析指出，萬一對岸發動攻擊，台灣空軍可能撐過不過砲火猛烈的最初幾分鐘。解放軍可能會發射數以千計火箭砲和巡弋飛彈，轟炸台灣空軍基地。任何成功起飛的台灣空軍戰機，都可能在空中面臨可怕的攻擊。而中方能出動的戰機，要比台灣多出數百架。

正由於那些原因，部分專家提議，台北該採取不同的方式來防禦領空。他們說，有鑑於中方經濟力遠超過台灣，台灣不可能以戰機對戰機的方式抵禦，與其這樣，不如善用「不對稱優勢」。

他們建議部署長程飛彈轟炸對岸機場，在山區隱藏地對空飛彈砲兵連，並部署大批無人機。然而，台北似乎打定主意，就算開戰時可能撐不了多久，仍要出動戰機迎戰。台灣砸了數十億計美元採購新型F-16，還打造了自家設計的輕型戰機，甚至要逐步自製未來戰機。

這些花費可能總計高達120億美元（約3378億台幣），要是台灣真的打造未來戰機，還可能要再花數十億美元。

Taiwanese industry is developing a new manned fighter jet. It might be a bad idea. https://t.co/jzu63IHf5r — David Axe (@daxe) April 19, 2021

目前中華民國空軍約有300架戰機，其中有數十架F-5，約100架F-16A，近50架「幻象2000」（Mirage-2000）戰機，還有約100架自製的F-CK-1「經國」號戰機。此外，台灣還有100架訓練用戰機，但遭遇緊急狀況時，也能執行戰鬥任務。

而台灣氣候潮濕，機隊又已逐漸老舊，經常面臨鏽蝕的問題。為了更新機隊，台北2020年和華府簽下80億美元（約2252億台幣）合約，以採購66架新型F-16V戰機。另一方面，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將協助台灣國營漢翔航空工業升級舊型的F-16A，讓它們符合新標準。

同時漢翔正在打造至少66架AT-5「勇鷹」高教機，它雖以F-CK-1為基礎，但體型略大，內部空間也更寬敞，並號稱最大特色就是大量使用複合材料。然而，它所使用的美國F124發動機缺乏後燃器，而這可能會限制它在戰時的實用性。

中科院正負責相關設計，而漢翔將打造這款新戰機。據中科院長張忠誠說，戰機設計案，還有以F124為基礎升級而成的F125XX新發動機第一階段製造，應該都能在2024年結案。

分析指出，雖然目前還不確定，台灣的新戰機可能會是甚麼模樣，但台灣空軍對自家戰機設計採取了進化法。如今F-16V正汰換F-16A，而「勇鷹」則以「經國」號為基礎。中科院為了降低成本與風險，可能進一步發展「經國」號，改良它的感測器和飛控系統，並換上F-125XX發動機。

不過，外洩的文件顯示，台灣設計人員想要下一代戰機有新式機翼。2016年時，網上流傳中華民國空軍簡報的螢幕截圖顯示，它結合了「經國」號的機頭和駕駛艙，但擁有類似「幻象2000」的無尾三角翼。

而分析認為，三角翼雖能提升新戰機的航程與機動性，但無疑比較昂貴，對中科院來說，也比較難打造。然而，多砸數十億美元研發新戰機，一旦戰爭爆發時，卻可能還來不及起飛，5分鐘就在陸上被炸毀——值得嗎？

(中時新聞網)