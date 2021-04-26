台微體(4152)旗下微脂體吸入劑型藥物開發的子公司盈擘醫藥，今日宣布最新一篇描述ISPM21與ISPM19潛在優勢的科學摘要榮獲國際醫學氣霧劑學協會(International Society for Aerosols in Medicine，ISAM)的科學委員會接受，並將於第23屆ISAM大會中發表。

此篇名為「利用吸入式微脂體抗病毒藥物之標靶傳輸來治療新冠肺炎之策略」(A Strategy to Treat COVID-19 with Targeted Delivery of Inhalable Liposomal Antiviral Drugs)，屬於新醫療器材和新興療法類別的海報，將於大會網站上以電子版本呈現，並搭配口頭簡報，其也將在2021年5月22至26日於美國愛達荷州博伊西市會議中心進行的大會中以實體方式呈現。

ISAM大會乃世界上最大的肺部藥物傳輸和呼吸健康會議之一。此研討會將聚集數百名與會者，包括臨床醫生、呼吸健康護理專業人士、重症監護專業人士、氣霧劑科學家和工程師、製劑科學家以及產品開發和監管專家。大會的目的乃促進當前醫學氣霧劑最新技術的科學討論。

台微體曾在瑞士舉行的第22屆ISAM大會中發表以吸入式微脂體尼達尼布(nintedanib)來提升肺部疾病治療的科學海報。該海報的科學摘要(N-003)刊登於氣霧藥物與肺部藥物傳輸期刊(Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery)的新醫療器材和新興療法章節。

ISPM21乃獨家微脂體技術包裹之GS-441524吸入劑型藥物。GS-441524乃使用瑞德西韋(remdesivir)後抵達肺部的活性成分。原名TLC19的ISPM19，為獨家微脂體技術配方之微量羥氯奎寧(hydroxychloroquine, HCQ)吸入式藥物。ISPM19運用既有獨家微脂體包覆技術平台，以口服HCQ近1%的劑量改良成吸入劑型，直接將藥物傳遞至上呼吸道及肺部，在目標組織達到有效的抗病毒濃度，同時降低全身性及心臟毒性。

(時報資訊)