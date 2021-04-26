樹人家商美容科學生蔡昀珊在老師謝沛蓁指導下，榮獲全國北區技能競賽美容組第一名佳績。（樹人家商提供）

新北市樹人家商美容科學生蔡昀珊，夢想成為一名美容技職達人，她自知不是「天才派」，比賽前天天苦練美甲彩繪到天亮，雙腳也因練習美體沙龍時需重複站立、蹲下，不慎碰撞而布滿瘀青，一步一步朝夢想邁進，蔡昀珊近日榮獲全國北區技能競賽美容組第一名佳績，也是新北市近年首位摘金的選手，她坦言「其實好多次都差點放棄，幸好我都撐過來了！」

蔡昀珊爸爸從事模具製作產業，媽媽為家庭主婦，她從小展現極大的藝術天份，樹林三多國中畢業後原打算就讀普通高中美術班或是護理系專科學校，卻在因緣際會下認識樹人家商老師謝沛蓁，開啟她對美容彩妝的興趣，經過與家人溝通後，她決定放棄高分並選擇在地的樹人家商就讀，一圓她的美容夢。

美容競賽涵蓋4大競賽項目，蔡昀珊坦言最難的就是「美甲彩繪」，原以為擅長畫畫的她，能在美甲領域頗具優勢，沒想到練習時狀況卻差強人意，眼看同儕們都慢慢進度，蔡昀珊是一次比一次挫折，所幸在老師謝沛蓁和同學們的鼓勵下，蔡昀珊化失敗為力量，天天熬夜練畫到天亮，終於在一場模擬賽時「靈光一現」，找到屬於自己的步調與風格。

蔡昀珊也說，另一大挑戰是身體護理，因為練習時須從頭站到尾，為了更精準的施力、按摩，需要頻繁蹲下和起立，蔡昀珊雙腳站到又酸又腫，佈滿大大小小瘀青，但她不輕易喊累，只希望透過加緊練習，能在比賽中獲得好成績。

「感謝有老師和爸媽的鼓勵，否則我可能撐不到最後。」提及家人，蔡昀珊忍不住哽咽說道，由於前幾場比賽結果都差強人意，她面臨好長一段低潮期、撞牆期，常常一個人躲進廁所崩潰大哭，某次在台中密集訓練時狀態很差，她哭著打給爸媽說想回家，媽媽雖然心疼卻鼓勵她不要放棄，「妳再撐一下下，明天就能回家了」，讓她決定強忍淚水繼續練習，「真的只差那一步、就差那一步，我可能就沒有今天的表現了。」

蔡昀珊近日榮獲全國北區技能競賽美容組第一名佳績，也是新北市近年首位摘金的選手，她謙虛的說，現階段會盡力把美容技藝課程學好，讓自己的專業技能更精進。

樹人家商表示，感謝新北市教育局讓樹人家商為金手培訓計劃的基地，也非常感謝寶佳大愛給予大愛教師申請計劃，學校運用各種資源透過業師及辦理三次大規模的校際模擬賽，讓蔡昀珊在這一次的比賽信心大增，比賽當天平穩的完成美體護膚、指甲彩繪、彩妝的各項技能順利脫穎而出，蔡昀珊也創下樹人家商美容科成立20年來，首位挑戰全國北區技能競賽第一名佳績。

另名鶯歌國中學生楊宣慧，也在樹人家商老師謝沛蓁指導下，榮獲新北國中技藝競賽美髮組第一名，將參加9月30日全國技能競賽青少年美髮組資格，繼續圓夢之路。

(中時 )