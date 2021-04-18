台南仁德當街砍殺案，警方逮獲21歲劉姓男子等2人到案。(曹婷婷攝)

台南市經營賭場的49歲劉姓男子，不滿遭人積欠100萬餘元賭債，昨先到對方家中討賭債，未料，下午跟林姓友人在仁德虎山橋往文華路方向處，竟遭欠債者撂3車6人持刀棍當街砍殺，劉頭部多處刀傷、林男則四肢受傷，2人送醫都無生命危險，警方目前已逮回3嫌並起獲3把開山刀，持續追緝主嫌等3人。

台南昨天下午驚傳當街砍人案，民眾報案一度指稱10多人砍傷人，歸仁警分局獲報趕往，現場2名男子遭砍傷，倒臥在地，地上血跡斑斑，警方通報警消將傷者送醫救治，劉男頭破血流卻拒絕送醫，一度宣稱「我自己處理就好」。

據悉，劉男在台南經營賭場，砍殺人的6名嫌犯都年僅20多歲，均來自高雄，在劉的場子賭博積欠百萬元債務，劉疑因不滿這群少年仔愛賭卻還不出錢，找上對方住處嗆聲，未料惹來殺機。

警方昨天於案發後漏夜以車追人，深夜到今天上午11時陸續逮獲3名嫌犯，3人對案情多所保留，僅鬆口提到跟賭債有關，警方正全力追緝主嫌等4人到案。

(中時 )