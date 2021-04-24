高雄邱姓男子30年前擔任救難協會時，曾在高雄荖濃溪救起1名因溺水意外的陳姓男子，2人從此成為好友，但前年9月間，邱男因細故刺死牌友，需要支付20萬元和解金，曾被救上岸的陳男得知此事後，向邱男提議一起行竊旗山青果合作社內裝數百萬元的保險箱，2人去年4月合謀以箱型車載機車，再騎車至青果社，邱男持撿來鐵棒撬開鐵捲門，成功潛入偷走保險箱內80多萬元，由於2人騎車畫面全遭監視器拍下，鐵棒又採集到邱男DNA，警方很快將2人逮捕。

警方調查，陳男從友人處得知青果運銷合作社高雄分社保險箱防盜設備簡陋，且箱內存放數百萬現金，只需以破壞剪開就能開啟，陳男得知對他有救命之恩的恩公邱姓男子在前年9月刺死人，需先支付20萬和解金給家屬，於是告知邱男青果合作社保險箱之事，2人於是共謀行竊。

邱、陳2人換機車工具，後座邱男帶著鐵棒前往青果合作社犯案。（圖／讀者提供）

邱、陳2人先是二度前往勘查地形，在2020年4月15日凌晨，由陳男駕駛小貨車搭載邱男，車裡還裝載機車前往青果合作社，途中，邱男在路邊隨機撿拾一根長鐵棒，隨後2人又換上機車騎往青果社附近停放，邱男以鐵棒插入青果社鐵捲門下方作為施力支桿，2人徒手撬開鐵捲門鑽入行竊。

邱、陳2人侵入青果社後，直驅2 樓辦公室尋找保險箱。因見保險箱鎖住，於是翻找抽屜時，順便拿走5萬元現金，最後在影印機旁發現一包鑰匙，一一測試半小時後，終於打開保險箱，搜刮80萬1千元現金後逃離現場。

旗山分局警方獲報，展開追查，調閱監視畫面，發現案發當晚，陳男騎機車、邱男跟在後面的身影，鑑識人員也在現場遺留的犯案鐵棒上採集到邱男DNA，循線逮獲邱、陳2人涉案移送法辦。

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(中時新聞網)