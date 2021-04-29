中山高速公路南下路竹段今（29）日凌晨零時許，驚傳一起詭異車禍意外。一輛乘載2女1男與一名1歲男嬰的白色小客車，行經338公里處時，突撞上一顆猶如幽靈存在的巨大黑輪胎，女駕駛在感受到碰撞後，隨即將車輛慢慢滑行至路肩，並下車查看，才驚覺輪框嚴重變形，所幸撞擊當下後方無來車，女駕駛因此心有餘悸的表示「完全沒看到，根本無法閃躲！」

據警消與高公局指出，案發時，事故現場視線不佳，警方沿路搜尋路肩是否有停放大型故障車輛，可並未尋獲，究竟中山高速公路上撞擊點附近，為何硬生生躺著一個大型貨車掉落的黑輪胎，導致小客車車頭保險桿撞上後嚴重扭曲變形，警方將調閱往來行車資料與監視器畫面持續追查，以釐清肇事責任。

所幸小客車乘客事發當下均繫有安全帶，男嬰也坐在安全座椅上，除了男嬰父親因扳開車門下車逃生，手肘不慎遭板金割傷，其他人僅輕微挫傷無大礙，但為求謹慎，目前全員已前往醫院進一步治療檢查。

(中時新聞網)