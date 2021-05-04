北市大安區臥龍義警中隊3日晚間舉辦餐會，北市警察局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁以及多名北市議員參與，突然衝出2名年輕人，持2大袋黑色塑膠袋，朝餐廳大廳潑灑上千隻蟑螂。民進黨台北市議員王世堅呼籲，警力要能夠到達每一吋國土，對社會才有公義可言，不是用來對付善良的小老百姓，不是用來對女老師大外割。
昨晚該餐廳突然闖入2名年輕人潑灑上千隻蟑螂，當時陳嘉昌尚未抵達，但已嚇壞餐廳員工和賓客，案發後警方立即調閱監視器，以車追人，目前已掌握5名嫌犯。
警方初步掌握嫌犯身分，研判犯案動機應是與店家有債務糾紛，但因雙北警察局長都出席的餐會，竟遇上離譜潑蟑案，警政署嚴令儘速破案釐清，整晚雙北市警方、甚至國道警察，都加入圍捕行動。
而民進黨台北市議員王世堅今（4）日受訪也表示，警力要能夠到達每一吋國土，社會才有公義可言，不是用來對付善良的小老百姓，不是用來對女老師大外割。現在好警察被發配邊疆，角頭三在現實社會上映。
王世堅強調，民進黨是最早有反黑條款的政黨，難免有地方力量利用選舉靠近，民進黨會在最短時間向黑道宣戰，有黑幫或是吸毒背景，會做出最嚴厲處分。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。