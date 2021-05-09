八大《娛樂百分百》節目單元「凹嗚五宿舍」，最新一集邀請到來賓動力火車，顏志琳談到寶貝女兒是五堅情的粉絲，非常喜歡他們 ，透露連房間內都張貼五堅情的海報，反而動力火車連一張身影都沒有，不禁感慨說道：「搞不好她連我唱歌的聲音都忘記了，現在只記得你們的。」

聽到搭檔的一番話，尤秋興心有戚戚焉，忍不住提及有一次參加商演活動，他們演唱順序是排在五堅情之後，五堅情一唱完，顏志琳的女兒也跟著走人，尤秋興向主持人訴苦：「我們超難過的！本來現場很多人，我們還很開心想說我們年紀這麼大了，居然還有這麼多人來支持我們，結果你們一走就沒人，甚至連他女兒也跟著走。」顏志琳苦笑當時現場慘況，委屈表明：「未來如果還有機會是我們輪到你們後面唱，可以先向粉絲呼籲不要走嗎？」黃偉晉隨即向鏡頭前的粉絲喊話：「大家一定要留下來聽，真的很好聽！」

動力火車也在節目中獻唱多首經典作品，主持人邱鋒澤虛心請教他們飆高音的方式，「我看你們在飆高音的時候都會將身體後仰，請問你們是用這種方式將聲音拉高嗎？」想不到這問題竟讓尤秋興一臉苦惱，他說：「那只是我們的習慣啦！想學高音的話沒辦法，我也很想教大家，可是那是我們天生的，想學也不一定學的了。」當場令大家哄堂大笑。

(中時 )