疫情升溫，許多大型演唱會及活動紛紛宣布延期、停辦。MTV原訂29日舉辦「MTV最強音–團結力量大」演唱會因應疫情防疫確定延期。但MTV近來每月舉辦「BUDXMTV CLOSE-UP特寫真我」見面會，邀來多組歌手與粉絲有近距離互動，豈料受到疫情影響，原訂6月19日將舉辦的百人粉絲見面會，是否會舉行？主辦單位回應目前正在研議中，一切依照指揮中心法令規定。

而「BUDXMTV CLOSE-UP特寫真我」見面會日前邀來動力火車一起與粉絲互動，正忙宣傳新專輯《都是因為愛》兩人也分享自己為了愛做過的傻事，尤秋興放閃：「我今生做過最傻的一件事，就是跟我老婆結婚！這是非常甜蜜的傻事。」

顏志琳則分享自己年少輕狂時的癡傻：「剛退伍時，有一次放假沒有場次，我就回屏東部落，結果我女朋友打來說：『你來一下，我有事要找你！很重要一定要來！』那時已經半夜十一點多了，我就從屏東山上，沒有路燈喔，騎了快三個小時到台南找她，到了其實也沒做什麼事，就是約會、吃飯、聊天。」

(中時 )