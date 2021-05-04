今（4）日上午7時許，國道1號基隆出大業隧道出口，東岸高架橋往市區方向，發生6車追撞事故，據警方調查，初步研判是前方車輛遇紅燈停車，最後方一輛小貨車煞車不及，追撞前方特斯拉，特斯拉車尾被撞到受損凹陷，接著又再往前推撞，導致汽車連環撞，所幸駕駛皆受輕傷，僅特斯拉女駕駛因背痛由警車送醫，其他人未送醫。

警方表示，事發當時為上班尖峰時間，因此連環撞後造成交通大打結，直到9點以後才慢慢紓解，並恢復車行順暢。

(中時新聞網)