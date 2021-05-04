基隆東岸高架6車連環撞 特斯拉車尾凹毀女駕駛送醫 12:482021/05/04 中時新聞網 蔡炆璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一台特斯拉在基隆東岸高架遭追撞，車尾凹毀女駕駛背痛搭警車送醫。（圖／陳彩玲翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（4）日上午7時許，國道1號基隆出大業隧道出口，東岸高架橋往市區方向，發生6車追撞事故，據警方調查，初步研判是前方車輛遇紅燈停車，最後方一輛小貨車煞車不及，追撞前方特斯拉，特斯拉車尾被撞到受損凹陷，接著又再往前推撞，導致汽車連環撞，所幸駕駛皆受輕傷，僅特斯拉女駕駛因背痛由警車送醫，其他人未送醫。 警方表示，事發當時為上班尖峰時間，因此連環撞後造成交通大打結，直到9點以後才慢慢紓解，並恢復車行順暢。 休旅車在阿里山公路自撞山壁 3大3小受傷送醫 台中2悍女當街持槍討債 反遭男欠債人打成豬頭送醫 (中時新聞網) #特斯拉 #車尾撞毀 #基隆東岸高架橋 #女駕駛 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園男酒駕蛇行撞死人肇逃 再度撞上路邊機車遭逮 23:392021/05/03 社會 台中市副議長顏莉敏座車遭撞 顏與隨扈、駕駛急送醫 14:142021/05/02 社會 台積電寶山工地傳意外 挖土機扯倒電桿砸女包商命危送醫 19:122021/05/03 社會 台積電寶山一期工地工安意外 28歲女員工遭電桿擊中命危送醫 16:452021/05/03 社會 高雄疲勞駕駛釀大禍 連撞12汽機車還肇逃 19:522021/05/03 社會 台61線觀音段駕駛恍神自撞 肥料掉滿地未回堵 14:122021/05/03 社會 7旬翁機車倒地扶不起 清水警及時伸援手 15:122021/05/03 寶島 國3自小客車撞擦砂石車 彈飛對向車道變形駕駛僅挫傷 16:322021/05/03 社會 女學霸招魂擲7次不肯回家 表哥慰「學業完成」才聖筊 16:462021/05/01 社會 逼3個月奶貓跳下床「抓來摔」 情侶養3週就死竟笑個不停 11:222021/05/01 社會 台中自小客違停路中交通大亂 員警衝上前一看駕駛已昏迷 10:012021/05/02 社會 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 陸人夫姓「封」為兒取名一個字 老婆嗆：去登記就離婚 - 社會 負責人繳35萬 網站加設審查機制 SWAG可望復活 - 社會 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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