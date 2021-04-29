中央氣象局昨晚間9時25分發布大雨特報，表示昨(28日)晚到今白天鋒面通過，因此針對發布苗栗以北至基隆等地區大雨特報，但隨著雨勢趨緩，今早10時20分就解除大雨特報，而明起開始都是典型的夏季天氣，至於下波鋒面報到時間是在5月5日，預計降雨影響以北部、東半部為主。

昨晚發布的大雨特報，讓半個台灣「濕到變色」，但氣象局資料指出，明起開始將會是典型的夏季天氣型態，而預報員官欣平則表示下波鋒面報到時間會在下周三(5日)報到，但台灣位於這波鋒面尾端，預計影響地區為北部、東半部還有中南部山區有短暫陣雨，但雨量的多寡目前還需觀察。

官欣平說這波鋒面特性是移動性快且偏小，整體偏北方，可能在台灣停留半天至一天就會通過，下波鋒面帶來的雨量或許可以應急用，但若要有解渴的降雨出現，必須是滯留性強的鋒面加上強時間降雨。

另外，梅雨鋒面報到時刻，官欣平表示，整體來說5月就算是梅雨季節，目前預測梅與封面大約在5月中下旬報到，但對於水情吃緊的情況否有緩解作用，目前只能再多觀察。

(中時新聞網)