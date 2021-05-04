彰化縣人口數近10年逐年下滑減少，平均每個月減少近千人，若依此速度，預估明年底前全縣人口總數恐將跌破125萬人口大關；有地方人士私下憂心，即使王惠美明年底順利連任，恐怕仍將有位副縣長面臨失業。

彰縣府人事處表示，全國出生率都下降，人口減少是趨勢，彰化縣持續推動促進生育，去年生育率更以千分之9.53，一躍位居全台之冠；此外亦積極打造適合年輕人在地發展的生活環境，讓更多的青年返鄉，打造幸福宜居，福利好彰化。

民政處則指出，副縣長之任命係依照《地方制度法》第56條規定，只要縣市首長就職前，人口數符合規定的125萬以上，依法就有兩位副縣長員額編制，並隨縣市長任期同進退；目前全縣人口數雖有流失，本屆兩位副縣長均受到任用保障，在縣長4年任期內，不因人口數多寡影響職務。

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，2000年一度達到131萬人口高點後，受到人口老化、大台中市合併升格的磁吸效應影響，近年每月遷出人口遠大於遷入，人口數自2012年起低於130萬人，且逐年下滑、至今已減少3.7萬多人。

彰化縣人口數逐年下滑，過去1年來，每月遷出人口遠大於遷入人口，但出生人數與死亡人數則每月互有消長。（彰化縣政府民政處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣人口數逐年下滑，過去1年來，每月遷出人口遠大於遷入人口，但出生人數與死亡人數則每月互有消長。（彰化縣政府民政處提供／謝瓊雲彰化傳真）

根據彰縣府民政處資料統計，截至2021年4月，彰化縣人口總數為126萬2673人，若以換每個月平均人口外流、減少近千人速度估算，最快明年中、最慢明年底，彰化縣人口恐將跌破125萬人口大關。

根據《地方制度法》規定，縣府置縣長、副縣長各1人，人口總數在125萬人以上的縣市，始得增置副縣長1人，若跌破125萬大關，彰化縣副縣長編制首當其衝，恐將受到影響。

彰化縣長王惠美2018年底上任時，僅任命洪榮章擔任副縣長，另名副縣長懸缺2年多，直至3月2日才由曾在卓伯源縣長任內擔任副手的前副縣長林田富回鍋上任。

(中時 )