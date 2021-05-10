民進黨立委張廖萬堅今質詢指出，教育部109學年讓大專院校資通訊領域外加3000多個招生名額，但同時，這領域退學人數卻是5000多人，這樣的發展，無法解決資通訊產業的人力不足。教育部回應，第一次看到此資料，將進一步釐清資通訊領域學生退學的原因。

教育部長潘文忠今天到立法院專案報告「我國技職教育推動產學合一現況」，張廖萬堅質詢指出，現行國內產業70％職缺需具備工程、資通訊背景，但這兩學門近年學生數降幅卻高於少子化。根據統計，近10年大專校院總學生數減少1成，但資通訊學門學生數的減幅高達22％，減少幅度比少子化還嚴重。

為解決資通訊產業人力不足問題，教育部允許優質大專校院增加10％到15％資通訊系所招生量，109學年核定3375個外加名額，110學年將資通訊領域擴大至半導體、機械等系所，共核定增加6654個資通訊外加名額。

不過張廖萬堅引用國發會的資料說，教育部在109學年讓大專院校外加招收3000多個資通訊領域的學生，但同時，這些領域卻有5526個學生退學，退學比外加還多，這要怎麼解決資通訊產業人力不足問題？

教育部高教司長朱俊彰回應，他是第一次看到這份資料，還要進一步瞭解是只有通訊領域學生退學的比較多，還是其他領域也有類似的情形。學生退學的原因很多，可能是志趣不合或是經濟因素所造成，目前不確定資通訊學門休退率是否比其他學門高。

(中時 )