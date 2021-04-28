黑衣人闖台北市松山警分局中崙派出所破壞，事後所長許書桓竟刪除監視器畫面，警政署下令將許及副所長顏敏森2人依滅證、縱放人犯等罪法辦；台北地檢署27日收到警方函送案件，28日分案，將許、顏2人列為被告偵辦，檢方近日擬將搜索松山分局與中崙派出所，相關電腦、監視器主機及員警密錄器都將是搜索重點。

法務部長蔡清祥28日證實，警方已將全案移送北檢，北檢28日分案偵辦；蔡清祥說，本案屬於個案，他不對個案加以評述，不過執法人員本應依法辦理，不應因人的身份而有所區別，尤其黑衣人屬不良背景，更應嚴正執法不應縱容，這是人民所期待的，強調，「執法人員應該秉公執法，不能有私心，也會要求檢察官遵守。」

台北市警局長陳嘉昌則說，此事件單純是派出所和分局處理不當，沒有所謂外界施壓或關說，且闖入中崙派出所的10人已函送檢方偵辦，經查未有幫派背景身分；針對松山警分局中崙派出所事件，他感到痛心，並強調警察要依法執法，但事實在處理上確有疏失，包含派出所第一時間未跟前分局長林志誠報告，透過還原監視影像也發現，同仁報告跟事實有落差。

據市警局調查，許書桓當晚7時許要格式化USB以下載監視器資料作為備份查案，疑似因操作不當誤格式化電腦紀錄，導致當晚7時前的監視器畫面因此遺失。

(中時新聞網)