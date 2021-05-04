台北市警局經歷北投分局、松山分局之亂後，雙北市警局長昨天出席餐會又發生被黑道潑蟑螂的事件，行徑囂張。警方初步調查排除嫌犯針對官警挑釁，而是店家老闆與人有債務糾紛；不過，前立委林國慶今天卻爆料，事實上店家老闆根本沒與人結怨，也沒有消費糾紛。

案發地點的「鉅星匯」前身是錦華樓，老闆吳政男斥資一億六千萬頂下錦華樓，改成「鉅星匯」婚宴會館，吳更被起底原來是歌手蕭敬騰的前老闆，錦華樓過去也是政商、黑白兩道時常聚餐的地點。

與吳政男關係相當好的前立委林國慶，今天在「新聞翟急便」節目上爆料，他看到新聞之後就致電吳，詢問此事是否因為與人結怨，吳告訴他，他平常跟誰都好的，怎麼可能跟人結怨？林也追問，那是不是有消費糾紛？吳也回答，他餐廳服務都以客為尊，沒有消費糾紛，發生這樣的是他也納悶。

林國慶說，吳政男是嘉義新港人，北上來台打拚，為人豪爽，好逗陣，還擔任過板橋市民代表，因此政商關係都很好，前年「鉅星匯」開幕剪綵的時候，也是各路政商名流都來參加，吳為了頂下這間餐廳花了一億多，包括裝潢等等，怎麼可能去與人結怨。

林國慶認為，這件事情應該早日調查清楚原因，他甚至認為，這案子不應該只是警察調查，最近松山分局的事件，已經讓人民對警察辦案沒信心，檢調應該也要介入調查，否則警察查一查說跟自己沒關係，又推給業者，這樣對業者不公平，這家餐廳好不容易熬過疫情，慘澹經營，如今疫情穩下來才有起色，檢調應該迅速查明，釐清外界疑慮。

(中時 )